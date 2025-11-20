WhatsApp'ta yeni tehlike: Düğün davetiyelerini sakın açmayın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Siber suçlular, WhatsApp kullanıcılarını hedef alan tehlikeli bir dolandırıcılık yöntemi geliştirdi.

Bilinmeyen numaralardan veya daha önce hacklenmiş tanıdık hesaplardan gelen "Düğün Davetiyesi" başlıklı dosyalar, kullanıcıların merakını cezbederek tuzağa düşmelerine neden oluyor.

APK DOSYALARIYLA TELEFONU ELE GEÇİRİYORLAR

Bu dolandırıcılık yönteminde gönderilen dosyalar, masum bir dijital kart veya fotoğraf gibi görünse de aslında ".apk" uzantılı Android uygulama paketlerinden oluşuyor.

Kullanıcı bu dosyaya tıkladığı anda telefona kötü amaçlı bir yazılım yükleniyor ve dolandırıcılar cihazın kontrolünü arka planda sessizce ele geçiriyor.

BANKA BİLGİLERİ VE FOTOĞRAFLAR RİSK ALTINDA

Telefona sızan zararlı yazılım; mesajlara, galeriye ve bildirimlere erişim izni alarak bankacılık uygulamaları üzerindeki denetimi ele alabiliyor.

Dolandırıcılar bu yetki sayesinde gelen OTP (tek kullanımlık şifre) mesajlarını okuyarak banka hesaplarındaki parayı transfer edebiliyor veya kişisel fotoğrafları şantaj malzemesi olarak kullanabiliyor.

TELEFON YAVAŞLIYORSA DİKKAT EDİN

Cihazın aniden yavaşlaması, sık sık çökmesi veya kullanıcının yüklemediği uygulamaların ekranda belirmesi telefonun enfekte olduğunun en büyük işaretleri arasında yer alıyor.

Uzmanlar, ".apk" uzantılı dosyaların kesinlikle açılmamasını ve şüpheli bir durum fark edildiğinde internet bağlantısının kesilerek banka şifrelerinin derhal değiştirilmesini tavsiye ediyor.