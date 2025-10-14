Windows 10 desteği bugün resmen sona eriyor

2015 yılında çıkan ve 10 yılı aşkın süredir milyonlarca bilgisayarda kullanılan Windows 10 için yolun sonu geldi.

Microsoft, bugün (14 Ekim Salı) itibarıyla ikonik işletim sistemine yönelik ücretsiz desteğini resmi olarak sonlandırıyor.

WINDOWS 10 KULLANANLARA NE OLACAK

Bu tarihten sonra Windows 10'a artık yeni özellikler ve yazılım güncellemeleri gelmeyecek.

Daha da önemlisi, güvenlik güncellemeleri ve hata düzeltmeleri de durdurulacak ve Microsoft herhangi bir sorunda teknik destek sunmayacak.

Bilgisayarınızdaki Windows 10 işletim sistemi çalışmaya devam edecek, ancak güvenlik güncellemesi almayacağı için siber saldırılara ve yeni tehditlere karşı çok daha savunmasız hale gelecek.

GÜVENDE KALMAK İÇİN NE YAPMALI

Microsoft, daha modern, güvenli ve verimli bir deneyim için kullanıcıların ücretsiz bir şekilde Windows 11’e geçmesini öneriyor.

Henüz bu geçişi yapmak istemeyenler için ise bir seçenek daha bulunuyor.

Genişletilmiş güvenlik güncellemeleri (ESU) programı ile Windows 10'un güvenlik güncellemelerini bir yıl daha uzatmak mümkün.