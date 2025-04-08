Windows 10'da sona doğru: Kullanıcılar yeni sürüme geçiyor

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Windows 11, amiral gemisi işletim sistemi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Statcounter verilerine göre, Windows 11 benimsenme oranı Mart 2025 itibarıyla yüzde 42,7'ye ulaşırken, Windows 10 kullanım oranı yüzde 54,2'ye geriledi.

Bu eğilimin devam etmesi halinde, Windows 10'un kullanım oranı önümüzdeki aylarda yüzde 50'nin altına düşebilir ve Windows 11, piyasadaki en yaygın Windows sürümü haline gelebilir.

WINDOWS 11'İN BENİMSENMESİNDEKİ ARTIŞIN NEDENLERİ

Windows 11'in benimsenmesindeki bu ani artışın temel nedeni, Windows 10 desteğinin Ekim 2025'te sona erecek olması.

Bu durum, işletmelerin kesintileri önlemek için sistemlerini Windows 11'e yükseltmelerine yol açıyor.

Canalys'ten endüstri analistleri, 2024'ü bir bütün olarak inceleyerek, PC sevkiyatlarında yüzde 3,9'luk bir artış olduğunu ve işletmelerin Windows 10'un sonuna hazırlanmasıyla birlikte talebin arttığını belirtiyor.

Windows 11, piyasaya sürüldüğünden bu yana, Microsoft'un yapay zeka özelliklerini entegre etme çabalarıyla dikkat çekiyor.

Microsoft, kullanıcıların ilgisini çekmek ve yükseltmeye teşvik etmek amacıyla, Copilot PC olarak adlandırılan yeni bir PC kategorisi oluşturarak yapay zeka özelliklerini ön plana çıkarıyor.

Canalys'e göre, yapay zeka destekli bilgisayarlar, 2024'ün son üç ayında tüm bilgisayarların yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturuyordu ve bu rakamın 2025'te yüzde 35'e ulaşması bekleniyor.