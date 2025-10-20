Windows 11 25H2 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Microsoft, 30 Eylül'de sınırlı bir kitleye sunduğu Windows 11 25H2 güncellemesinin dağıtımını genişletti.

Şirket, 16 Ekim itibarıyla güncellemenin uygun tüm bilgisayarlara ulaştığını resmen paylaştı.

WINDOWS 11 25H2 ASLINDA BİR 24H2 SÜRÜMÜ

Bu sürüm, yeni bir yapı numarası taşısa da aslında büyük bir güncelleme paketi değil.

Ekim 2025 Güncelleştirmeleri yüklü 24H2 kullanıcıları, zaten bu özelliklerin çoğuna sahipti.

GÜNCELLEME NASIL YÜKLENİR

Microsoft, Pro ve Home sürümü kullanıcılarının güncellemeyi otomatik olarak alacağını belirtti.

Ancak, kullanıcıların "En son güncelleştirmeleri kullanılabilir oldukları anda al" ayarını aktif hale getirmesi gerekiyor.

COPILOT+ BİLGİSAYARLAR İÇİN YENİLİKLER

Windows 11 25H2, özellikle Copilot+ AI bilgisayarlar için önemli geliştirmeler getiriyor. Recall, Click to Do ve gelişmiş Windows Arama gibi özellikler bu cihazlarda kullanılabiliyor.

ARAYÜZ VE DENEYİM İYİLEŞTİRMELERİ

Görev Çubuğu, geliştirilmiş simge yeniden boyutlandırma ve saate saniye ekleme seçeneği gibi yenilikler aldı.

Dosya Gezgini ise Microsoft 365 içerikleri için derlenmiş görünümler ve Android cihazlarla yeni paylaşım seçenekleri sunuyor.

AYARLAR VE DİĞER ARAÇLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Windows Ayarları'nın ana sayfası yeniden tasarlanırken, PC Migration uygulaması da cihazlar arası geçişi kolaylaştırıyor.

Ayrıca Windows Hello arayüzü modernleştirildi ve Windows Paylaşım penceresine düzenleme özellikleri eklendi.