Windows 11 güncellemesini yükleyenler yandı: Bilgisayarınız kullanılamaz hale gelebilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Microsoft, Windows 11 25H2 Güncellemesi kapsamında KB5066835 sürüm numaralı yeni bir paket yayınladı.

Ancak bu güncelleme, kullanıcıları kritik bir sorunla karşı karşıya bıraktı.

KURTARMA EKRANINDA KLAVYE VE FARE ÇALIŞMIYOR

Güncellemeyi yükleyen kullanıcılar, Windows Kurtarma Ortamı’na (WinRE) eriştiklerinde fare ve klavyelerinin çalışmadığını bildirdi.

Bu durum, sistem arızalarında kullanılan bu önemli çözüm aracını tamamen işlevsiz hâle getiriyor.

Microsoft sorunu doğruladı ve çözmek için birkaç gün içinde yeni bir güncelleme yayınlayacağını belirtti.

Bu, geçtiğimiz haftalarda yaşanan Media Creation Tool ve localhost hatalarından sonra kullanıcıları etkileyen en yeni sorun oldu.