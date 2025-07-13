Windows 11'e gelecek yeni özellikler açıklandı: Elveda mavi ekran

Teknoloji devi Microsoft, Windows 11'in Insider programındaki kullanıcılar için işletim sistemine dikkat çekici yenilikler getiren yeni bir önizleme sürümü yayınladı.

Bu sürümle birlikte, 40 yıllık ikonik mavi ekran hatasının yerini alacak yeni hata ekranı da ilk kez test edilmeye başlandı.

YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ YENİ YETENEKLER KAZANDI

Tartışmalı yapay zeka özelliği Recall'a, aldığı ekran görüntülerini üçüncü taraf uygulamalarla paylaşma ve tüm verilerini silerek sıfırlama gibi yeni seçenekler eklendi.

Microsoft'un üretken yapay zekası Copilot ise artık Word uygulaması içinde, bir cümle veya metnin tamamından yola çıkarak taslak metinler oluşturabiliyor.

OKUMA BECERİLERİNİ GELİŞTİREN YENİ UYGULAMA

Microsoft, ayrıca okuma akıcılığını ve telaffuzu geliştirmeye yardımcı olacak Reading Coach adlı yeni bir uygulama da yayınladı.

Uygulama, seçtiğiniz bir metni yüksek sesle okumanızı istiyor ve ardından size akıcılık ve telaffuz konusunda geri bildirimler sunuyor.