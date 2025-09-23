Windows Vista'daki özellik, yıllar sonra Windows 11'e geri geliyor

Microsoft, Windows 11’e kullanıcıların uzun süredir beklediği bir özelliği eklemeye hazırlanıyor.

Yeni güncellemeyle birlikte, masaüstünde artık video dosyalarını arka plan olarak ayarlamak mümkün olacak.

VISTA'NIN "DREAMSCENE" ÖZELLİĞİ GERİ GELİYOR

Bu özellik sayesinde kullanıcılar, MP4 veya MKV formatındaki videoları duvar kâğıdı olarak ayarlayabilecek ve masaüstüne geçtikleri anda videolar otomatik olarak oynamaya başlayacak.

Bu deneyim, popüler üçüncü taraf uygulama Wallpaper Engine'in sunduğuna oldukça benziyor.

Microsoft aslında video duvar kâğıdı desteğini yıllar önce Windows Vista döneminde "DreamScene" adıyla sunmuş, ancak bu özellik Windows 7’ye geçerken kaldırılmıştı.

ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMALARA GEREK KALMAYABİLİR

Microsoft, Windows 11 için dinamik animasyonlu duvar kâğıtlarını bir süredir test ediyordu, ancak bu yenilik önceki sürümlere eklenmemişti.

Windows’a uzun bir aradan sonra dönecek olan bu özellik sayesinde, artık masaüstünde video arka plan kullanmak için ek bir uygulamaya ihtiyaç kalmayabilir.