X (Twitter) DM'ler kaldırılıyor mu: Resmi açıklama geldi

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X platformunda bir kullanıcının karşılaştığı teknik bir sorunu bildirmesi ve bir mühendisi etiketlemesiyle başlayan olay, kısa sürede büyük bir yanlış anlaşılmaya neden oldu.

Kullanıcı Zach Warunek'in bir mühendise yönelttiği soruya aldığı "Sayfa yakında silinecek." şeklindeki yanıt, bazı kullanıcılar tarafından DM özelliğinin kaldırılacağı şeklinde yorumlandı.

Ardından gelen "Yani artık mesaj istekleri de olmayacak mı?" sorusuna mühendisin verdiği "Hayır, sadece mesaj istekleri değil, tüm DM'ler yakında ortadan kalkacak." cevabı ise sosyal medyada yanlış anlaşıldı.

KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Direkt mesaj özelliğinin kaldırılacağı iddiası, X kullanıcıları arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Platformun en temel iletişim araçlarından biri olarak görülen DM'lerin ortadan kalkması fikri, kullanıcılar tarafından "korkunç bir fikir" olarak tanımlandı.

MÜHENDİSLERDEN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan bu panik ortamının ardından, X platformundan bir başka mühendis devreye girerek ortalığı yatıştıran bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, asıl kastedilenin mesajlaşma sisteminin arayüzünde veya teknik altyapısında gerçekleştirilecek bir yenileme olduğu belirtildi.

Mühendis, iletişim özelliğinin hiçbir şekilde kaldırılmasının söz konusu olmadığının altını çizdi. İlk yanlış anlaşılmaya neden olan paylaşımı yapan mühendis de kendi açıklamasını güncelleyerek oluşan karışıklığı giderdi.

XCHAT DEVRİ BAŞLIYOR

X çalışanları ve bağımsız araştırmacılar tarafından ortaya atılan iddialara göre, uzun süredir kullanılan DM sekmesi yakında XChat olarak adlandırılan yepyeni bir özellikle değiştirilebilir.

Uygulama araştırmacısı ve web geliştiricisi Nima Owji'nin paylaştığı bilgilere göre, XChat halihazırda X çalışanları tarafından dahili olarak test ediliyor.

WHATSAPP'A RAKİP

XChat; şifreli mesajlaşma, dosya paylaşımı (PDF formatı dahil), kaybolan mesajlar, okunmamış durum geçişleri, herkes için mesaj silme ve sesli mesajlar gibi bir dizi yeni özellikle tam teşekküllü bir WhatsApp rakibi olarak konumlandırılıyor.