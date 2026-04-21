Milli uçak gemisi gelecek yıl denize indiriliyor

Türk Deniz Kuvvetleri, yerli ve milli savunma sanayii projeleriyle denizlerdeki gücünü artırmaya devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, milli uçak gemisi projesinde inşa sürecinin planlandığı şekilde ilerlediğini ve geminin önümüzdeki yıl denize indirileceğini duyurdu.

MİLLİ UÇAK GEMİSİ İÇİN GERİ SAYIM

Güney Ege’de düzenlenen “KURTARAN-2026 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı” kapsamında konuşan Tatlıoğlu, milli uçak gemisinin inşasının sorunsuz şekilde sürdüğünü belirtti. Planlamaya göre geminin önümüzdeki yıl denize indirilmesi hedefleniyor.

TERSANELERDE YOĞUN ÜRETİM SÜRECİ

Tatlıoğlu, Türkiye genelindeki tersanelerde aynı anda 41 savaş gemisinin inşa edildiğini, bu sayının kısa süre içinde 50’ye çıkacağını ifade etti. İstif sınıfı fırkateynlerden denizaltılara kadar birçok platformun üretim sürecinin eş zamanlı devam ettiği bildirildi.

DENİZALTI VE KURTARMA KABİLİYETLERİ GÜÇLENİYOR

Türk Deniz Kuvvetlerinin güçlü bir denizaltı filosuna sahip olduğunu vurgulayan Tatlıoğlu, yeni nesil Reis sınıfı denizaltıların da devreye girdiğini söyledi. Sualtı kurtarma kabiliyetlerinin NATO içinde üst sıralarda yer aldığı da ifade edildi.

YERLİ SİLAH VE SİSTEMLERDE TAM BAĞIMSIZLIK VURGUSU

Tatlıoğlu, sadece gemi üretiminde değil; Atmaca güdümlü mermisi, Akya torpidosu ve yerli mayın sistemleri gibi kritik mühimmatlarda da önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Türk Deniz Kuvvetlerinin platform ve mühimmat üretiminde tam entegre bir yapıya ulaştığı vurgulandı.

YAPAY ZEKA İLE DONANMA DÖNÜŞÜMÜ

Deniz Kuvvetlerinde teknolojik dönüşüme de dikkat çeken Tatlıoğlu, yapay zeka destekli gemi tasarımları ve akıllı komuta sistemleri üzerinde çalışıldığını ifade etti. Bu kapsamda deniz kuvvetlerinin dijitalleşme sürecinin hızlandığı belirtildi.

Tatlıoğlu, Türkiye’nin artık sadece bölgesel değil, küresel ölçekte deniz gücü üretme kapasitesine sahip olduğunu belirterek, yerli üretim kabiliyetiyle dünya donanmaları arasında üst sıralarda yer alındığını söyledi.