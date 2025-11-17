X, WhatsApp benzeri Chat özelliğini kullanıma sundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

X, temel doğrudan mesajlaşma (DM) işlevlerini popüler mesajlaşma uygulamalarına benzer özelliklerle değiştiren ve uzun zamandır beklenen yeni sohbet platformunu kullanıcılarına sundu.

Bu güncelleme ile platform, sadece metin tabanlı iletişimin ötesine geçerek çok daha kapsamlı bir yapıya bürünüyor.

GİZLİLİK VE YENİ FONKSİYONLAR GELDİ

Yeni "Chat" sistemi; sesli ve görüntülü arama, dosya paylaşımı, mesajları düzenleme ve silme gibi özellikleri kapsıyor.

Ayrıca uçtan uca şifreleme ve ekran görüntüsü alındığında bildirim gitmesi gibi gizlilik odaklı yenilikler de kullanıcılara sunuluyor.

Şirket, bu yenilenmiş mesajlaşma özelliklerinin şu an iOS ve web sürümlerinde aktif olduğunu, Android'e ise "yakında" geleceğini belirtti.

X ayrıca kullanıcıların sesli notlar alışverişinde bulunabilmesi için ek bir özellik üzerinde çalıştığını da duyurdu.

ŞİFRELEMEDE GÜVENLİK UYARISI

X, grup mesajları ve medyanın artık şifrelenebildiğini, ancak alıcı bilgileri gibi meta verilerin şifrelenmediğini açıkladı.

Şirket, ayrıca şu an için "aradaki adam" saldırılarına karşı tam koruma sağlanmadığı konusunda dürüst bir uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada, şifreli bir konuşmanın kötü niyetli bir şirket içi kişi veya yasal zorunlulukla tehlikeye girmesi durumunda, gönderen veya alıcının bundan haberdar olamayacağı vurgulandı.

X, bu durumu iyileştirmek ve konuşmaların güvenliğini doğrulamak için yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor.