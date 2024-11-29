Xiaomi 15, küresel pazara daha düşük özelliklerle gelebilir

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Xiaomi, geçtiğimiz ay Çin'de piyasaya sürdüğü amiral gemisi telefonu Xiaomi 15'i yakında küresel pazarda da satışa sunmaya hazırlanıyor.

Ancak, Federal İletişim Komisyonu (FCC) listesine göre, küresel versiyonun RAM ve depolama alanı seçenekleri konusunda Çin versiyonundan farklılık göstereceği ortaya çıktı.

ÖZELLİKLER DÜŞÜK OLACAK

Çin'de 1 TB'a kadar depolama alanı ve 16 GB'a kadar RAM seçeneği sunan Xiaomi 15, FCC listesine göre küresel pazarda yalnızca 12 GB RAM ve 256 GB veya 512 GB depolama alanı seçenekleriyle satışa sunulacak.

Bu durum, özellikle depolama alanı konusunda kullanıcılar arasında hayal kırıklığı yaratabilir. Zira günümüz akıllı telefonlarında artan depolama ihtiyacı göz önüne alındığında, 512 GB'ın yeterli olmayabileceği ve cihazda kart yuvasının bulunmaması nedeniyle depolama alanının genişletilemeyeceği düşünülebilir.

XIAOMI 15 ÖZELLİKLERİ

RAM ve depolama alanındaki bu kısıtlamalara rağmen, Xiaomi 15 hala güçlü bir cihaz olarak öne çıkıyor. Cihazın öne çıkan özellikleri arasında şunlar yer alıyor:

En yeni ve en güçlü Snapdragon 8 Elite yonga seti.

3200 nit'e kadar tepe parlaklığına sahip 120 Hz LTPO OLED ekran.

90W kablolu ve 50W kablosuz şarj.

Bu güçlü özellikler ve yaklaşık 620 dolarlık uygun fiyatıyla Xiaomi 15, küresel pazarda da dikkat çekici bir seçenek olabilir.

Xiaomi 15'in küresel lansman tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, cihazın Galaxy S25 serisiyle birlikte gelecek yılın başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.