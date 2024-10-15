Xiaomi 15 Ultra'nın kamera detayları ortaya çıktı

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Xiaomi, 14 serisinin ardından büyük ilgi gören 14 Ultra modelinin başarısını devam ettirmeye hazırlanıyor.

Xiaomi 15 serisinin tanıtımına kısa bir süre kala, serinin en üst modeli olan 15 Ultra'nın kamera detayları ve çıkış tarihiyle ilgili bilgiler de netleşmeye başladı.

200MP KAMERA

Sızıntılara göre Xiaomi 15 Ultra, 200MP çözünürlüğünde Samsung ISOCELL HP9 periskop telefoto sensörüyle donatılacak.

Daha önce Vivo X100 Ultra modelinde de kullanılan bu kamera, 100 mm odak uzaklığı, f/2.6 diyafram açıklığı ve 4.3x optik yakınlaştırma desteği sunuyor.

15 Ultra'nın kamera kurulumunun, 14 Ultra ile aynı olması bekleniyor. Buna göre, 200MP periskop telefoto kameranın yanı sıra OIS destekli bir inçlik 50MP LYT-900 ana kamera, 50MP Sony IMX858 ultra geniş açılı lens ve 50MP Sony IMX858 telefoto lens bulunacak.

Xiaomi 15 Ultra'nın, Ay Yeni Yılı'ndan sonra, yani Şubat ayında veya 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Beklenen diğer özellikler:

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 4 veya Snapdragon 8 Elite

RAM: 24 GB

Batarya: 6.200 mAh

İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2.0

Ekran: 144Hz yenileme hızına sahip 2K OLED ekran