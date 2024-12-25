Xiaomi 15 Ultra'nın ne zaman tanıtılacağı ortaya çıktı

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Xiaomi, yeni amiral gemisi telefonu Xiaomi 15 Ultra'yı Şubat 2025'te piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Snapdragon 8 Elite işlemci ve 200 MP kamera gibi güçlü özelliklerle gelen 15 Ultra, MWC 2025'te tanıtılabilir.

XİAOMİ 15 ULTRA ÖZELLİKLERİ

Xiaomi 15 Ultra, Snapdragon 8 Elite işlemci, 12 GB veya 16 GB RAM ve 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama seçenekleriyle gelecek.

6,73 inç OLED ekran, 2K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacak. Ekranın altında bir parmak izi okuyucu da bulunacak.

15 Ultra, 6.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak ve 90W kablolu, 50W kablosuz şarjı destekleyecek.

Android 15 tabanlı HyperOS 2 arayüzüyle kutudan çıkacak olan telefon, gelişmiş kamera özellikleriyle de dikkat çekecek.

KAMERA ÖZELLİKLERİ

Xiaomi 15 Ultra, dörtlü kamera kurulumuyla geliyor:

1 inç Sony Lytia LYT-900 ana sensör

50 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP telefoto kamera

100x hibrit zoomlu 200 MP periskop kamera

MWC 2025'TE TANITILABİLİR

Xiaomi 15 Ultra'nın, 3-6 Mart 2025 tarihleri arasında Barselona'da düzenlenecek MWC 2025'te tanıtılması bekleniyor.