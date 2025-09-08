Xiaomi 16'nın muhtemel tasarımı ortaya çıktı

Qualcomm’un yeni nesil amiral gemisi işlemcisini tanıtmasının ardından gözler, bu çipi kullanacak ilk telefonlardan biri olan Xiaomi 16 serisine çevrildi.

Henüz resmi tanıtım yapılmamış olsa da Çinli sızıntı kaynağı Ice Universe, seriye ait olduğu doğrulanan yeni bir görsel sızdırdı.

REKOR DÜZEYDE İNCE ÇERÇEVELER

Paylaşılan görsele göre cihaz, bugüne kadar görülmüş en ince simetrik çerçevelere sahip olacak.

Ayrıca telefonun, iPhone 17 Pro’dan bile daha kavisli olduğu söylenen ekran köşeleriyle dikkat çekmesi bekleniyor.

SNAPDRAGON 8 ELİTE GEN 5 İLE GELECEK

Sızıntılara göre, Xiaomi 16, 16 Pro ve 16 Pro Max modellerinden oluşacak yeni serinin tamamı gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden alacak.

Xiaomi'nin bu yıl standart ve Pro modelleri aynı boyutta tutarak, Pro Max'i daha büyük ekranlı bir versiyon olarak konumlandırması bekleniyor.