Xiaomi 17 Pro Max batarya testine girdi: İşte sonuçlar

Xiaomi'nin 7.500 mAh'lik devasa bataryasıyla dikkat çeken yeni amiral gemisi telefonu Xiaomi 17 Pro Max, girdiği pil testinde rakiplerine karşı hayal kırıklığı yaratan bir sonuç elde etti.

TechDroider kanalının yaptığı testte telefon, büyük bataryasının avantajını performansa yansıtamadı.

IPHONE'U SADECE 5 DAKİKA FARKLA GEÇEBİLDİ

Test sonuçlarına göre Xiaomi 17 Pro Max, 13 saat 36 dakikalık ekran süresiyle listenin zirvesinde yer aldı.

Ancak en büyük rakibi olan ve 4.823 mAh gibi çok daha küçük bir pile sahip olan iPhone 17 Pro Max'i sadece 5 dakika farkla geçebildi.

Bu sonuç, iPhone'ların enerji verimliliğindeki üstünlüğünü bir kez daha kanıtlarken, Xiaomi'nin cihaz optimizasyonu konusunda yeterince iyi bir iş çıkaramadığını gösteriyor.

Testte Samsung Galaxy S25 Ultra ise 11 saat 20 dakikayla son sırada yer aldı.

TESTTEKİ EN ÇOK ISINAN TELEFON OLDU

Xiaomi 17 Pro Max ayrıca, test sırasında 47,6 derece ile en yüksek sıcaklığa ulaşan cihaz oldu.

Hatta testin bir noktasında cihazın sıcaklığı limit değerleri aştığı için YouTuber'ın testi kısa süreliğine durdurmak zorunda kaldığı belirtildi.

Testin tüm sonuçları şu şekilde:

Xiaomi 17 Pro Max (7.500 mAh): 13 saat 36 dakika

iPhone 17 Pro Max (4.823 mAh): 13 saat 31 dakika

Xiaomi 15 Pro (6.100 mAh): 12 saat 31 dakika

OnePlus 13 (6.000 mAh): 11 saat 56 dakika

Pixel 10 Pro XL (5.200 mAh): 11 saat 28 dakika

Galaxy S25 Ultra (5.000 mAh): 11 saat 20 dakika