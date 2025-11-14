Xiaomi 17 Ultra beklenenden daha erken geliyor: İşte özellikleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Xiaomi, geçtiğimiz yıllarda izlediği tanıtım takvimini değiştirerek yeni amiral gemisi modellerini daha erken tarihlerde kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Normal şartlarda şubat ayında tanıtılması beklenen Xiaomi 17 Ultra'nın, bu yıl çok daha erken bir tarihte piyasaya sürüleceği öne sürüldü.

ARALIK AYINDA RESMİYET KAZANACAK

Weibo üzerindeki güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station, cihazın aralık ayı içerisinde Çin'de resmen tanıtılacağını belirtti.

Bu durum, telefonun küresel pazara açılmadan önce ilk etapta sadece Çin pazarında satışa sunulacağı anlamına gelebilir.

GÜÇLÜ İŞLEMCİ VE 200 MP KAMERA

Sızdırılan bilgilere göre Xiaomi 17 Ultra, gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak ve 100W kablolu şarj desteğiyle gelecek.

Kamera tarafında ise geliştirilmiş sensör içi yakınlaştırma sunan 50 MP ana kamera ve 200 MP çözünürlüğünde yeni bir telefoto makro kamera yer alacak.

EKRAN ÖZELLİKLERİ BENZER OLACAK

Cihazın kamera kurulumunda ayrıca bir ultra geniş açılı lens ve muhtemelen kısa menzilli bir telefoto kameranın da bulunacağı söyleniyor.

Ekran özellikleri açısından ise modelin, Xiaomi 17 Pro Max ile büyük benzerlikler taşıması bekleniyor.