Xiaomi 17 Ultra'nın çıkış tarihi netleşti: İşte özellikleri

Xiaomi, eylül ayında piyasaya sürdüğü 17 serisine yeni bir halka ekleyerek Xiaomi 17 Ultra modelini bu ayın sonlarında Çin pazarında tanıtmaya hazırlanıyor.

Smart Pikachu tarafından yapılan sızıntılar, cihazın optik kusurları düzeltmek ve netliği artırmak için özel olarak tasarlanmış yenilenmiş bir Leica lens kaplamasıyla geleceğini ortaya koydu.

YENİ LEICA OPTİKLERİ VE KAMERA DEĞİŞİMİ

Sızıntılara göre cihaz, parlama ve gölgelenmeyi en aza indirirken ışık geçirgenliğini artıran yeni bir Leica kaplamaya sahip olacak.

Selefinin aksine dörtlü kamera kurulumunu bırakan modelin, 50 megapiksel ana sensör, 200 megapiksel periskop telefoto ve 50 megapiksel ultra geniş açılı lensten oluşan güçlü bir üçlü sistemle gelmesi bekleniyor.

GÜÇLÜ İŞLEMCİ VE DEV BATARYA

Akıllı telefonun kalbinde, karmaşık görüntü işleme süreçlerini yönetmek üzere Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformunun yer alacağı belirtiliyor.

Ayrıca batarya kapasitesinin 6.000 mAh ile 7.000 mAh arasında değişebileceği ve bunun seri için önemli bir sıçrama olacağı ifade ediliyor.

Cihazın ön yüzünde kavisli yapı yerine düz bir tasarım tercih edilirken güvenlik için ultrasonik parmak izi tarayıcısı entegre edilecek.

Tanıtım etkinliğinde ayrıca Band 10 Pro fitness takip cihazı ve Xiaomi'nin ilk NAS depolama çözümünün de sahne alması bekleniyor.