Xiaomi kullananlar dikkat: İşte HyperOS 3 güncelleme takvimi

Akıllı telefon pazarında yenilikçi teknolojileriyle dikkat çeken Xiaomi, son yıllarda yalnızca donanım alanında değil yazılım tarafında da büyük adımlar atıyor.
MIUI ile yıllarca yoluna devam eden marka, artık çok daha kapsamlı ve modern bir deneyim sunmayı hedefleyen HyperOS'u geliştirdi.
Kullanıcıların daha hızlı, akıcı ve kişiselleştirilebilir bir arayüzle tanışacağı HyperOS 3, duyurulduğu günden bu yana büyük bir merakla bekleniyor.
Şimdi ise gözler, Xiaomi’nin resmi olarak açıkladığı güncelleme takvimine çevrilmiş durumda.
Milyonlarca Xiaomi kullanıcısı, cihazlarının HyperOS 3’e ne zaman kavuşacağını öğrenmek için heyecanla bekliyor.
HYPEROS 3 GÜNCELLEME TAKVİMİ 2025
Ekim ayı boyunca güncellenecek telefonlar:
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15
- Redmi K80 Pro
- Redmi K80 Supreme Edition
- Xiaomi MIX Flip 2
- Xiaomi Civi 5 Pro
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7
- Redmi K80
- Redmi Turbo 4 Pro
- Redmi Turbo 4
Kasım ayı boyunca güncellenecek telefonlar:
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition
- Xiaomi 14
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Supreme Edition
- Redmi K70
- Redmi K70E
Aralık ayı boyunca güncellenecek telefonlar:
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Supreme Edition
- Redmi K60
- Redmi Turbo 3
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi Note 15
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 5G
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13R
Ocak ayı boyunca güncellenecek telefonlar:
- Xiaomi MIX Fold 2
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Civi 2
- Redmi K50 Supreme Edition
- Redmi Note 15R
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi 14C
- Redmi 14R 5G