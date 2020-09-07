Xiaomi POCO X3 NFC tanıtıldı. POCO X3 NFC özellikleri neler? POCO X3 NFC fiyatı ne kadar?

Xiaomi POCO X3 NFC tanıtıldı. POCO X3 NFC özellikleri neler? POCO X3 NFC fiyatı ne kadar?

Xiaomi POCO X3 NFC modeli, düzenlenen canlı yayın etkinliğinde tüm dünyaya tanıtıldı. Peki POCO X3 NFC özellikleri neler? POCO X3 NFC Türkiye fiyatı ne kadar? İşte POCO X3 NFC modeli hakkında her şey!

Xiaomi POCO X3 NFC modeli, Facebook üzerinden düzenlenen bir canlı yayın etkinliği sırasında görücüye çıktı. Türkiye’de satılan POCO F2 Pro altına konumlandırılacak POCO X3 NFC, etkileyici özelliklerinin yanı sıra uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor.

Peki POCO X3 NFC özellikleri neler? POCO X3 NFC Türkiye fiyatı ne kadar? İşte POCO X3 NFC modeli hakkında merak ettiğiniz her şey.

POCO X3 NFC ÖZELLİKLERİ

Orta segmentte yer alan POCO X3 NFC, 6.67 inç büyüklüğünde ve 120Hz yenileme hızı sunan FullHD+ bir ekrana sahip. Günümüzde 120Hz yenileme hızının genellikle 800 dolarlık amiral gemisi modellerinde karşımıza çıktığını düşünürsek, POCO X3 NFC bu konuda harika bir işe imza atmış.

Gücünü orta segmentin en iddialı işlemcilerinden biri olan Snapdragon 732G'den alan POCO X3 NFC, Adreno 618 grafik birimi ile geliyor.

Xiaomi POCO X3 NFC modelinde 6GB RAM ve 128GB depolama alanı yer alıyor. Ayrıca bu depolama alanı hafıza kartıyla 256GB'a kadar yükseltilebiliyor.

5160 mAh bataryakapasitesine sahip POCO X3 NFC, sahip olduğu 33W hızlı şarj desteği sayesinde yalnızca 65 dakikada tam şarj olabiliyor. Ayrıca telefonda bulunan çift stereo hoparlörler sayesinde oyun deneyiminiz inanılmaz boyutlara çıkabiliyor.

XIAOMI POCO X3 NFC KAMERA ÖZELLİKLERİ

Orta segmentte yer almasına rağmen üst seviye telefonlara kafa tutan POCO X3 NFC, Sony IMX682 sensörlü 64MP ana kameraya sahip. Bu kameraya 13MP ultra geniş açılı kamera, 2MP'lik derinlik sensörü ve 2MP makro kamera eşlik ediyor.

Telefonun ön kısmında ise ekran deliğine yerleştirilen 20MP'lik tek bir kamera karşımıza çıkıyor.

XIAOMI POCO X3 NFC FİYATI

Xiaomi POCO X3 NFC, rakiplerine göre oldukça uygun fiyat etiketleriyle yarından itibaren dünya genelinde satışa çıkacak. Telefonun 6GB RAM ve 64GB depolama sürümünün fiyatı 229 euro, 6GB RAM ve 128GB depolama sürümünün fiyatı ise 269 euro olarak açıklandı.

XIAOMI POCO X3 NFC TÜRKİYE FİYATI

Xiaomi'nin kısa bir süre içinde POCO X3 NFC Türkiye fiyatını açıklaması bekleniyor. Fiyat açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

XIAOMI POCO X3 NFC TÜM ÖZELLİKLERİ