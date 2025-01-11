Xiaomi, Redmi Note 14 serisini Avrupa'ya getiriyor

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Xiaomi'nin alt markası Redmi, Note 14 serisini Avrupa'da satışa sundu.

Redmi Note 14 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 5G ve Redmi Note 14 4G olmak üzere dört farklı modelle gelen seri, güçlü özellikleri ve uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

REDMİ NOTE 14 PRO+ 5G

Redmi Note 14 Pro+ 5G, Snapdragon 7s Gen 3 işlemci, 12 GB'a kadar RAM, 512 GB dahili depolama, 6,67 inç AMOLED ekran, 200 MP ana kamera ve 120W hızlı şarjlı 5.110 mAh batarya gibi özelliklerle geliyor.

REDMİ NOTE 14 PRO 5G

Redmi Note 14 Pro 5G, MediaTek Dimensity 7300 Ultra işlemci, 8 GB RAM, 256 GB dahili depolama, 6,67 inç AMOLED ekran, 200 MP ana kamera ve 45W hızlı şarjlı 5.110 mAh batarya gibi özelliklere sahip.

REDMİ NOTE 14 5G

Redmi Note 14 5G, MediaTek Dimensity 7025 Ultra işlemci, 6 GB RAM, 128 GB dahili depolama, 6,67 inç AMOLED ekran, 108 MP ana kamera ve 45W hızlı şarjlı 5.110 mAh batarya gibi özelliklerle kutudan çıkacak.

FİYATLAR

8/256 GB versiyonu için Redmi Note 14 Pro+ 500 euro, Redmi Note 14 Pro 5G 400 euro, Redmi Note 14 Pro 4G 300 euro fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

Redmi Note 14 Pro+ modelinin ise 12/512GB varyantı ise 550 euro fiyata sahip.