Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri HyperOS 3 güncellemesi almaya hazırlanıyor

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Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini Temmuz 2025'te yayınlamaya hazırlanıyor.

Daha iyi performans, yeni özellikler ve modern bir tasarım vadeden HyperOS 3, birçok Xiaomi, Redmi ve POCO cihazına gelecek.

HYPEROS 3'ÜN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

Uygulamalar daha hızlı açılacak ve daha akıcı bir kullanım deneyimi sunulacak. Ayrıca, verimliliği ve eğlenceyi artıran yeni araçlar eklenecek.

Yenilenmiş arayüz ve geliştirilmiş kullanıcı deneyimi de güncelleme ile gelen yenilikler arasında yer alıyor.

HYPEROS 3 GÜNCELLEMESİ ALACAK MODELLER

Desteklenen modellerin tam listesi henüz resmi olmasa da birkaç Xiaomi, Redmi ve POCO cihazının bu güncellemeyi alması bekleniyor:

Xiaomi:

Xiaomi 15 serisi

Xiaomi 14 serisi

Xiaomi 13 serisi

MIX Flip serisi

MIX Fold serisi

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro

Redmi:

Redmi Note 14 serisi

Redmi Note 13 serisi

Redmi Note 12 serisi

Redmi K80 serisi

Redmi K70 serisi

Redmi K60 serisi

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad SE

POCO:

POCO F7 Pro

POCO X7 Pro

POCO X7 Pro (Iron Man Edition)

POCO M7 Pro 5G

POCO X6 5G

POCO X6 Pro 5G