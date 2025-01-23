Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri HyperOS 3 güncellemesi almaya hazırlanıyor

Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini Temmuz 2025'te yayınlamaya hazırlanıyor.
Daha iyi performans, yeni özellikler ve modern bir tasarım vadeden HyperOS 3, birçok Xiaomi, Redmi ve POCO cihazına gelecek.
HYPEROS 3'ÜN GETİRDİĞİ YENİLİKLER
Uygulamalar daha hızlı açılacak ve daha akıcı bir kullanım deneyimi sunulacak. Ayrıca, verimliliği ve eğlenceyi artıran yeni araçlar eklenecek.
Yenilenmiş arayüz ve geliştirilmiş kullanıcı deneyimi de güncelleme ile gelen yenilikler arasında yer alıyor.
HYPEROS 3 GÜNCELLEMESİ ALACAK MODELLER
Desteklenen modellerin tam listesi henüz resmi olmasa da birkaç Xiaomi, Redmi ve POCO cihazının bu güncellemeyi alması bekleniyor:
Xiaomi:
Xiaomi 15 serisi
Xiaomi 14 serisi
Xiaomi 13 serisi
MIX Flip serisi
MIX Fold serisi
Xiaomi Pad 7 Pro
Xiaomi Pad 6S Pro
Redmi:
Redmi Note 14 serisi
Redmi Note 13 serisi
Redmi Note 12 serisi
Redmi K80 serisi
Redmi K70 serisi
Redmi K60 serisi
Redmi Pad Pro 5G
Redmi Pad SE
POCO:
POCO F7 Pro
POCO X7 Pro
POCO X7 Pro (Iron Man Edition)
POCO M7 Pro 5G
POCO X6 5G
POCO X6 Pro 5G
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