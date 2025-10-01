Xiaomi resmen açıkladı: Bu telefonlar artık güncelleme almayacak

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3.0 dağıtımına başlamasıyla birlikte, güncelleme desteği sona erecek modelleri de netleştirdi.

Şirketin güncelleme planlarına göre birçok popüler model, 2025'ten sonra hem Android hem de HyperOS yükseltmelerinden mahrum kalacak.

DESTEĞİ SONA ERECEK POPÜLER MODELLER

HyperOS 3 öncesi destek sonu (EOL) listesinde Mi 11 serisi, Xiaomi 11T serisi, 12X ve Mi MIX Fold gibi amiral gemisi modeller yer alıyor.

Ayrıca Redmi Note 12 ve Note 13 serilerinin belirli versiyonları, giriş seviyesi Redmi 12 ailesi ve Poco F5, F4, X5, X4 serileri gibi çok satan modeller de 2026'dan itibaren büyük güncellemeler almayacak.

HYPEROS 2'Yİ BİLE ALAMAYACAK CİHAZLAR

Bununla birlikte, Xiaomi'nin HyperOS 2 güncellemesini dahi alamadan desteği tamamen kesilecek bir cihaz listesi daha bulunuyor.

Bu listede Redmi Note 11 serisinin tüm varyantları, Redmi 10 serisi, ilk nesil Redmi Pad ve Poco M4 Pro gibi modeller yer alıyor.

Listelerde yer alan bu cihazların 2026 yılından itibaren yalnızca kritik güvenlik açıkları için sınırlı güncellemeler alabileceği, bunun dışında yazılım desteklerinin tamamen sona ereceği belirtiliyor.

GÜNCELLEME ALMAYACAK TELEFONLAR - TAM LİSTE

Xiaomi

Mi 11, Mi 11 Lite, Mi 11 Lite 5G, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11i, Mi 11X, Mi 11X Pro, Mi 11 LE, 11T, 11T Pro, 11 Lite 5G NE, 11i, 11i HyperCharge, 12 Lite, 12X, Civi, Mix 4, Mi MIX Fold, Pad 5, Pad 5 Pro 5G, Pad 5 Pro Wi-Fi

Redmi

Note 13 4G, Note 13 4G NFC, Note 12, Note 12 4G, Note 12 4G NFC, Note 12 Pro, Note 12 Pro 4G, Note 12 Pro+, Note 12 Pro Speed, Note 12 Explorer, Note 12 Turbo, Note 12S, Note 12R, Note 12R Pro, 12, 12 5G, 12C, A2, A2+, Pad SE

Poco

F5 5G, F4, F4 Pro, F4 GT, X5 5G, X5 Pro 5G, X4 GT, X4 GT Pro, M6 Plus 5G, M6 Pro, M6 Pro 4G, M5, M5s, M4 5G, C75 5G, C71, C65, C55, C51