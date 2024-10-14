Xiaomi, Snapdragon 4s Gen 2 yonga setiyle çalışan ilk telefonunu piyasaya sürecek

Haber Merkezi

Qualcomm'un uygun fiyatlı yeni yonga seti Snapdragon 4s Gen 2, nihayet bir telefonda hayat buluyor.

İlk olarak temmuz ayında duyurulan bu işlemciyi kullanan ilk telefon, Xiaomi tarafından 16 Ekim'de Hindistan'da tanıtılacak.

Qualcomm'un etkinlik davetiyesinde telefonun adı geçmese de Xiaomi'nin, Redmi 13 serisine yeni bir uygun fiyatlı 5G model ekleyeceği tahmin ediliyor.

100 DOLARIN ALTINDA OLACAK

Xiaomi, halihazırda Hindistan'da yaklaşık 10 bin Rs (120 dolar) fiyatla Redmi 13C 5G modelini satıyor. Yeni telefonun ise 100 doların altında bir fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Snapdragon 4s Gen 2, Snapdragon 4 Gen 2'nin daha uygun fiyatlı bir versiyonu olarak öne çıkıyor.

Her iki yonga seti de aynı çekirdek yapılandırmasına sahip olsa da Snapdragon 4 Gen 2 daha yüksek saat hızı ve bellek bant genişliği sunuyor.

Sızıntılara göre, yeni Redmi 13 serisi telefon şu özelliklere sahip olacak:

Ekran: 6.7 inç HD+ LCD ekran, 90Hz yenileme hızı

İşlemci: Snapdragon 4s Gen 2

Kamera: 50MP ana kamera, 8MP ön kamera

Batarya: 5.000 mAh, 18W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 14 tabanlı MIUI