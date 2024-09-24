Xiaomi, telefon satışlarında Apple'ı geçti: İşte güncel rakamlar Ağustos 2024 dönemine ilişkin verilere göre Çinli Xiaomi, akıllı telefon satışlarında Apple'ı geçmeyi başardı.

Haber Merkezi

Pazar araştırma şirketi Counterpoint Research, Ağustos 2024'te en çok satan akıllı telefon markalarını açıkladı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, akıllı telefon satışlarında dünya devi Apple'ı geride bırakarak sektörde büyük bir sürpriz yarattı.

Bu önemli gelişme, akıllı telefon pazarındaki rekabetin ne kadar kızıştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Ayrıca Çinli şirket, 2024'ün ilk yarısında satışlarını en çok artıran marka olarak kayıtlara geçti.

XIAOMI, APPLE'I GEÇMEYİ NASIL BAŞARDI

Aşağıdaki grafikte de görebileceğiniz gibi, Apple genellikle yaz dönemlerinde düşük satış rakamlarına imza atıyor.

Buna rağmen, Xiaomi'nin sürekli olarak satışlarını artırması, bu başarıyı yakalamasını sağladı.

Apple, yeni iPhone'larını genelde eylül ayı içerisinde duyuruyor. Markanın satışları da buna paralel olarak yükseliyor ve yeni model yaklaştıkça da satışlar düşüyor.

Tüm bunlara ek olarak, Samsung'un akıllı telefon satışlarında açık ara zirvede olduğunu belirtmemiz gerekiyor.