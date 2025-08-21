Xiaomi yılın ikinci çeyreğinde kaç para kazandığını açıkladı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin mali durum raporunu yayınladı ve özellikle otomobil sektöründeki başarısıyla dikkat çekti.

Şirket, hem toplam gelir ve kârını rekor seviyede artırdı hem de elektrikli otomobil teslimatlarında tarihi bir zirveye ulaştı.

OTOMOBİL GELİRLERİ FIRLADI, ZARAR AZALDI

Xiaomi, geçtiğimiz üç aylık dönemde 81 bin 302 adet elektrikli otomobil teslimatı gerçekleştirerek bu alandaki satışlarını yıllık bazda yüzde 198 artırdı.

Xiaomi otomobil birimi henüz kâra geçmemiş olsa da zararı bir önceki çeyreğe göre 70 milyon dolardan 41,7 milyon dolara gerileyerek kârlılığa yaklaştığını gösterdi.

APPLE'IN PİŞMANLIĞI

Xiaomi'nin bu başarısı, uzun yıllar yatırım yaptıktan sonra otomobil projesini iptal eden Apple'ı akıllara getirdi.

Xiaomi'nin bu verileri, Apple'ın sektördeki geç kârlılık nedeniyle projeden vazgeçmiş olabileceği yorumlarına neden oldu.

Xiaomi'nin toplam geliri bu çeyrekte 16,1 milyar dolara, net kârı ise 1,5 milyar dolara ulaştı. Gelirlerin en büyük kısmını 6,3 milyar dolar ile akıllı telefonlar oluşturmaya devam etti.