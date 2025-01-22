Xiaomi'den tablet oyuncuları için yeni hamle: WinPlay Engine

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Xiaomi, tablet oyunculuğunda devrim yaratacak WinPlay sistemini tanıttı. Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 ile birlikte gelen WinPlay, Windows oyunlarını doğrudan tablette oynama imkanı sunuyor.

İnternet bağlantısı gerektirmeyen bu sistem, tabletlerde oyun oynama deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

WİNPLAY NEDİR

WinPlay, Xiaomi'nin farklı platformlarda oyun oynamayı kolaylaştırmak için geliştirdiği özel bir oyun sistemi.

Xiaomi Hyper OS ve Windows arasında bir köprü görevi gören WinPlay, tablet üzerinde sanal bir ortam oluşturarak Windows oyunlarının sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlıyor.

Steam ve GOG gibi platformlardan oyunları doğrudan tabletinize indirebilir ve PC benzeri bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.

WİNPLAY NASIL ÇALIŞIYOR

WinPlay, oyun sırasında tabletin kaynaklarını akıllıca yöneterek sorunsuz bir performans sağlıyor. Oyun dosyalarını PC'nizden tabletinize aktarmanız ve çevre birimlerinizi bağlamanız yeterli.

Hyper OS 2 Beta kullanan Pad 6S Pro sahipleri, Xiaomi Community uygulaması üzerinden beta programına katılabilirler.

WinPlay, tablet oyunculuğunda yeni bir dönem başlatıyor. Windows oyunlarını Android tabletlere getiren bu sistem, mobil oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyabilir.