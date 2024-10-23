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Henüz resmi olarak duyurulmayan Poco F7 Ultra, GSMA'nın IMEI veritabanında 24122RKC7G model numarasıyla ortaya çıktı.

Sızıntılar, F7 Ultra'nın Redmi K80 modelinin yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceğini gösteriyor.

Eğer sızıntılar doğruysa, Poco F7 Ultra, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacak. Bu da, cihazın amiral gemisi performansı sunacağı anlamına geliyor.

Redmi K80 serisi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ancak 100W hızlı şarj destekli 6.000 mAh batarya gibi özelliklere sahip olması bekleniyor.

FİYATLAR YÜKSELEBİLİR

Redmi K80 serisi, önceki amiral gemisi modellerine göre daha pahalı olabilir. Bu durum, Poco F7 serisinin de daha yüksek fiyat etiketleriyle gelebileceği anlamına geliyor.

ÇIKIŞ TARİHİ

Poco F7 serisinin, Redmi K80 serisinin Çin'deki lansmanından kısa bir süre sonra önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor.