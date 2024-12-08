X'in metinden görüntü üreten yapay zekası Grok ücretsiz oldu

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Daha önce sadece X Premium abonelerinin erişebildiği Grok, artık tüm X kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

Grok, kullanıcıların sorularına yanıt verebilen, metinler oluşturabilen ve çeşitli görevleri yerine getirebilen bir yapay zeka aracı.

ÜCRETSİZ KULLANICILAR İÇİN KISITLAMA

Ücretsiz X kullanıcıları, Grok'u her 2 saatte bir 10 istem hakkıyla kullanabiliyor. Bu sınırlama, X Premium aboneleri için geçerli değil.

Ücretsiz kullanıcılar, Grok'un en gelişmiş modeli olan Grok 2'ye erişebiliyor. Ayrıca, Grok'un "Eğlence Modu" özelliği de tüm kullanıcılara açık. Bu mod, yapay zekanın daha eğlenceli ve mizahi yanıtlar vermesini sağlıyor.

Elon Musk, X platformunu yapay zeka özellikleriyle güçlendirerek kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Grok, bu stratejinin önemli bir parçası.

Grok'un ücretsiz erişime açılması, üretken yapay zeka teknolojilerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak. Bu sayede, daha fazla insan yapay zekanın faydalarından yararlanabilecek.