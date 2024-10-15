Yakında tanıtılması beklenen Xiaomi 15 Pro ilk kez görüntülendi

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Xiaomi'nin merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonu Xiaomi 15 Pro, sonunda görüntülendi. Sızdırılan fotoğraflar, telefonun kamera adası tasarımında yapılan değişiklikleri doğruluyor.

Sızdırılan fotoğraflarda Xiaomi 15 Pro'nun arka kamera modülünde dikkat çekici bir değişiklik göze çarpıyor.

LED flaş artık ana kamera adasının dışında yer alıyor. Bu değişikliğin, yeni geliştirilmiş periskop telefoto kamerayı barındırmak için yapıldığı düşünülüyor.

Genel olarak, Xiaomi 15 Pro'nun tasarımı Xiaomi 14 Pro'ya oldukça benziyor. Ancak, LED flaşın konumu ve kamera modülündeki değişiklikler, iki telefon arasındaki temel farkları oluşturuyor.

XIAOMI 15 PRO NELER SUNACAK

Xiaomi 15 Pro'nun TCL tarafından üretilen 6,78 inçlik dörtlü kavisli AMOLED panel, "2K" çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızıyla geleceği söyleniyor.

Telefon, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanıyla eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 4 tarafından destekleniyor.

6.000 mAh kapasiteli batarya, 90 W kablolu ve 80 W kablosuz şarjı, 10 W ters kablosuz şarjı destekliyor.

Xiaomi 15 Pro'nun siyah, beyaz ve gümüş renklerde gelmesi bekleniyor. Telefonun özel bir titanyum versiyonu da mevcut olacak.

XIAOMI 15 TANITIM TARİHİ

Yeni amiral gemisi serisi Xiaomi 15 ailesi, 20 Ekim’de gerçekleştirilecek bir etkinlikle resmi olarak tanıtılacak.