Yakıt olmadan 3 gün havada kalan uçak: Skydweller

Havacılık girişimi Skydweller Aero, "sürekli uçuş" hedefine yönelik dev bir adım attı.

Kanat açıklığı bir Boeing 747'den daha büyük olan ve tamamen güneş enerjisiyle çalışan devasa İHA'sı, son testlerde neredeyse üç gün boyunca kesintisiz uçmayı başardı.

GÜNDÜZ ŞARJ OLUP, GECE UÇUYOR

Bu inanılmaz uçuş süresinin sırrı, aracın devasa kanatlarındaki 17 bin güneş hücresinde yatıyor.

Bu hücreler, gün boyunca hem aracın pervanelerini ve taşıdığı 800 kiloluk sensör yükünü çalıştırıyor hem de gece boyunca uçmasını sağlayan bataryaları şarj ediyor.

ASKERİ VE TİCARİ KULLANIM POTANSİYELİ

ABD Donanması tarafından test edilen bu teknolojinin, uyuşturucu kaçakçılığı ve korsanlıkla mücadele gibi sonsuz devriye görevleri için kullanılması hedefleniyor.

Ayrıca şirket, bu İHA'ları Starlink gibi uydu ağlarına bir alternatif olarak, ücra bölgelere yüksek hızlı internet sağlamak için de konumlandırıyor.