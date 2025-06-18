Yaklaşan Galaxy Watch 8 serisinin görüntüleri ortaya çıktı

Haber Merkezi

Samsung'un bir sonraki Unpacked etkinliğinde tanıtacağı yeni akıllı saat serisi, lansmandan önce sızdırıldı.

Ünlü sızıntı kaynağı Evan Blass, Galaxy Watch 8 serisine ait olduğu iddia edilen ve üç farklı modeli gösteren görselleri paylaştı.

ÜÇ FARKLI MODEL, ORTAK YUVARLAK TASARIM

Sızdırılan görsellere göre Samsung, bu yıl üç farklı model sunacak. Bunlar standart Galaxy Watch 8, dönen çerçeveye sahip Galaxy Watch 8 Classic ve daha dayanıklı olması beklenen Galaxy Watch 8 Ultra (2025) olacak.

En dikkat çekici detay ise, geçtiğimiz yılki Ultra modelinin aksine, bu yıl serideki üç saatin de ortak bir estetiği paylaşarak yuvarlak bir tasarıma sahip olması.

Classic modelinin, dönen çerçeveye uyum sağlamak için serideki diğer saatlerden biraz daha kalın çerçevelere sahip olacağı görülüyor.

Yeni Galaxy Watch 8 serisinin, Google'ın Wear OS 6 işletim sistemini temel alan One UI 8 Watch arayüzü ile çalışması bekleniyor.

Bu yeni yazılımın, bir önceki nesle göre yüzde 10'luk bir pil ömrü iyileştirmesi, dinamik renk temaları ve daha modern bir görünüm sunacağı belirtiliyor.

Samsung'un yeni katlanabilir telefonlarını da tanıtacağı Unpacked etkinliğinin, 13 Temmuz'da New York'ta gerçekleşeceği söyleniyor. Yeni akıllı saat serisinin de bu etkinlikte resmi olarak tanıtılması bekleniyor.