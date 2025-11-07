Yapay zeka bekleneni veremedi: Şirketler eski çalışanlarını geri çağırıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yapay zeka konusundaki abartı kurumsal stratejileri etkilerken birçok kuruluş, personel azaltma kararlarını sessizce geri alıyor.

İş yeri analitiği firması Visier'in Axios ile paylaştığı yeni veriler, "işten çıkarma bumerangı" olarak adlandırılan bir eğilimi ortaya koydu.

BÜYÜYEN BUMERANG ETKİSİ

Visier, dünya çapında 142 şirketteki 2.4 milyon çalışanın istihdam verilerini analiz etti. Analize göre, işten çıkarılan çalışanların yaklaşık yüzde 5,3'ü daha sonra önceki iş verenlerine geri döndü ve bu oran son zamanlarda artış göstermeye başladı.

Visier'in müdürü Andrea Derler, verilerin birçok kuruluşun yapay zeka araçlarının yetenekleri konusunda pratik gerçeklerle yüzleştiğini gösterdiğini söyledi.

Derler, yapay zekanın işten çıkarmalar için uygun bir açıklama olarak kullanıldığını, ancak henüz tamamen haklı bir gerekçe olmadığını belirtti.

Bu eğilim, teknoloji beklentileri ile operasyonel sonuçlar arasındaki bir uyumsuzluğun altını çiziyor.

Visier'in bulguları, yapay zeka sistemlerinin nadiren tüm işleri tamamen değiştirdiğini, bunun yerine görevlerin sadece bazı kısımlarını otomatikleştirdiğini gösteriyor.

Şirketler, bu yeni araçları yönetmek veya tamamlamak için gereken insan uzmanlığından yoksun kalıyor.

Bu boşluk, yapay zeka entegrasyonunun maliyetleri ve karmaşıklıkları arttıkça bazı şirketlerin deneyimli çalışanları geri getirmesine yol açtı.

YATIRIMIN GERÇEK MALİYETİ

Üst düzey yöneticilerin büyük ölçekli yapay zeka dağıtımının donanım, veri sistemleri ve güvenlik gibi gerçek maliyetlerini değerlendirmekte zorlandığı belirtiliyor.

Bu maliyetler genellikle ilk tahminleri aşarak, yönetim ekiplerini yetenekli çalışanları elde tutmaya kıyasla gerçek yatırım getirisini yeniden değerlendirmeye zorluyor.

Bu durum, kuruluşların yaklaşık yüzde 95'inin yapay zeka yatırımlarından ölçülebilir finansal getiri elde edemediğini gösteren MIT araştırmasıyla da örtüşüyor.

İŞTEN ÇIKARMANIN GİZLİ MALİYETİ

İş gücü planlama platformu Orgvue'den alınan verilere göre, şirketler işgücü azaltımlarından elde ettikleri her 1 dolarlık tasarruf için yaklaşık 1.27 dolar harcıyor.

Bu rakam, kıdem tazminatı, işsizlik sigortası ve diğer dolaylı giderleri içeriyor.

Sonuç olarak, yapay zekanın tasarruf potansiyelini yanlış değerlendiren kuruluşlar, şimdi işten çıkardıkları yetenekleri geri çağırmak zorunda kalıyor.