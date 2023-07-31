Yapay zeka CEO'luk koltuğuna oturdu! Daha fazlası yolda Son zamanlarda şirket yönetimine katılan yapay zekalı robot sayısında artış yaşanıyor. Kolombiya'da bir şirketin CEO'luk görevine Mika isimli bir yapay zeka robotu getirildi.

ensonhaber.com

Yapay zeka, bilgi işlem gücünün artması, makine öğrenimi ve derin öğrenme gibi teknolojik ilerlemelerle birlikte birçok alanda insanlarla rekabet edebilir hale geldi.

Bu teknoloji, özellikle rutin, tekrarlayıcı ve veri odaklı görevlerde insanları daha verimli bir şekilde tamamlayabilir ve hataları azaltabilir.

Örneğin, veri analizi, müşteri hizmetleri, veritabanı yönetimi, üretim hattı kontrolü gibi işlerde yapay zeka kullanımı artıyor.

Yapay zekanın insan işlerini elinden alması veya insanların yerini tamamen alması, tartışmalı bir konu.

Yapay zeka CEO oldu

Son zamanlarda şirket yönetimine katılan yapay zekalı robot sayısında artış var. Son olarak, Kolombiya'da bir şirketin CEO'luk görevine Mika isimli bir yapay zeka robotu getirildi.

Dünyanın ilk yapay zekaya sahip robot CEO'su, Twitter ve Meta'yı hem Elon Musk hem de Mark Zuckerberg'den çok daha verimli bir şekilde yönetebileceğini iddia ediyor.

Kolombiyalı firma Dictador'un başında bulunan Mika, yapay zekanın işletmelere uyum sağlamasıyla birlikte yakında dünya çapında kendisi gibi daha fazla CEO'nun ortaya çıkacağına inanıyor.

Zam istemeyen ya da tatil yapmayan bir çalışan olan Mika, iletişim, strateji planlama ve hatta ambalaj tasarımı da dahil olmak üzere pek çok konuda yardımcı olarak kar elde etme konusunda ezber bozan biri olmakla övünüyor.

Mika'nın asıl işi Dictador'u yönetmek olsa da,bu ayın başlarında Birleşmiş Milletler konferansında yaptığı konuşmayla siyaset dünyasında da kendine bir yer edindi.