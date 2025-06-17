Yapay zeka destekli Siri, Mart 2026'ya ertelendi

Haber Merkezi

Apple'ın merakla beklenen gelişmiş yapay zeka destekli Siri sesli asistanının piyasaya sürülmesi, Bloomberg'e göre 2026 yılına ertelendi.

Teknoloji devi, yükseltilmiş sürümün ön gösterimini ilk olarak geçen yıl WWDC 2024'te yapmış, ancak daha sonra bu yılın Mart ayında bir erteleme duyurmuştu.

YENİ HEDEF MART 2026

Apple'ın Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Greg Joswiak, yakın zamanda verdiği bir röportajda, şirketin yapay zeka destekli Siri'yi 2026 yılında piyasaya sürmeyi hedeflediğini doğruladı.

Başlangıçta 2024 sonbaharında iPhone 16 serisiyle planlanan lansman, ikinci kez ertelenmiş oldu.

Şimdi yeni hedefin, geçmiş sürüm takvimlerine dayanarak Mart 2026'da yayınlanabilecek olan iOS 26.4 güncellemesi olduğu tahmin ediliyor. Ancak kesin tarih henüz şirket içinde kararlaştırılmadı.

APPLE SAVUNMASI: "HIZDAN ÖNCE KALİTE"

Apple yöneticileri, yapay zekalı Siri'nin gecikmesini, hızdan çok kaliteye önem verdiklerini vurgulayarak savundu.

Apple Yazılım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi, harika bir Siri deneyimi sunmak için iki aşamalı bir plan yaptıklarını ancak ikinci versiyonun henüz hazır olmadığını söyledi.

Federighi, Apple'ın yapay zekayı yalnızca bir teknoloji trendi olarak değil, uzun vadeli bir dönüşüm dalgası olarak gördüğünü belirtti.

Apple yöneticisi, "İlk olmak için yanlış özelliklerle ve yanlış ürünle ortaya atılmaya gerek yok." diyerek, yüksek standartlarını karşılamayan bir ürünü piyasaya sürmeyeceklerinin altını çizdi.