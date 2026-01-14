Samsung One UI 8.5 yakında geliyor: İşte güncelleme alacak modeller

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsung, One UI 8.5 güncellemesi için beta testlerini sürdürürken son sürümlerde kritik bir hataya rastlanmaması dağıtımın oldukça yakın olduğunu gösteriyor.

Yeni arayüzün, 26 Şubat tarihinde düzenlenmesi beklenen etkinlikte Galaxy S26 serisiyle birlikte tanıtılması ve kullanıma sunulması planlanıyor.

İLK HANGİ MODELLER GÜNCELLEME ALACAK

Lansmandan kısa bir süre sonra güncelleme, Galaxy S25 serisi ile Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 gibi yeni nesil amiral gemisi modellerden başlayarak dağıtılacak.

Şirketin orta segment Galaxy A serisi cihazlarda da testler yapması, bu yıl güncelleme takviminin çok daha hızlı işleyeceğine ve bekleme süresinin azalacağına işaret ediyor.

One UI 8.5 ile gelen bölünmüş Hızlı Panel, kullanıcılara düğme ve kaydırıcı düzeninde çok daha fazla kontrol ve özelleştirme imkanı tanıyor.

Arayüz genelinde Apple'ın tasarımından izler taşıyan buzlu cam efektleri, yumuşak gölgeler ve üç boyutlu derinliğe sahip uygulama simgeleri dikkat çekiyor.

YAPAY ZEKA VE EKOSİSTEM ÖZELLİKLERİ

Fotoğraf Yardımı özelliği güncellenerek kullanıcıların yapay zeka destekli düzenlemeleri her adımı ayrı ayrı kaydetmeye gerek duymadan kesintisiz bir şekilde yapmasına olanak sağlıyor.

Ekosistem tarafında ise yeni Dosya Paylaşımı özelliği, tablet ve bilgisayarlardaki dosyalara doğrudan telefon üzerinden erişilmesini mümkün kılıyor.

GÜVENLİK VE KİLİT EKRANI YENİLİKLERİ

Güncelleme ile birlikte kilit ekranına yapay zeka tarafından oluşturulan ve gerçek zamanlı hava durumunu yansıtan dinamik animasyonlar ekleniyor.

Ayrıca hırsızlığa karşı koruma sistemleri ve geliştirilmiş kimlik doğrulama özellikleri ile cihaz güvenliği bir üst seviyeye taşınıyor.

ONE UI 8.5 ALACAK TELEFONLAR

Android 16 tabanlı olan One UI 8.5 güncellemesi, One UI 8.0 sürümünü destekleyen tüm Galaxy cihazlarına ulaştırılacak.

Bu kapsamda Galaxy S21 FE'den Galaxy S26'ya kadar olan S serisi, Z Fold ve Flip 4 sonrası katlanabilir modeller ile güncel Tab S ve A serisi cihazlar yeni yazılıma kavuşacak.

Galaxy S serisi

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE, S25 Edge

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7

Galaxy Z Fold SE (Special Edition)

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 Lite

Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+

Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab A11, Tab A11+

Galaxy Tab A9, Tab A9+

Galaxy Tab Active 5, Active 5 Pro

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A56, A55, A54, A53

Galaxy A36, A35, A34, A33

Galaxy A26, A25, A24

Galaxy A17 (LTE/5G), A16 (LTE/5G), A15 (LTE/5G)

Galaxy A07

Galaxy A06 (LTE/5G)

Galaxy F serisi

Galaxy F56, F55, F54

Galaxy F36, F34

Galaxy F17, F16, F15

Galaxy F07, F06

Galaxy M serisi

Galaxy M56, M55, M55s, M54, M53

Galaxy M36, M34, M33

Galaxy M17, M16, M15

Galaxy M07, M06