Yapay zeka destekli yeni Siri, Apple çalışanlarına güven vermiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Apple, iOS 26.4 güncellemesiyle birlikte Siri’yi üretken yapay zekâ tabanlı olarak baştan aşağı yenilemeye hazırlanıyor. Bu yeni sistemin, çok daha karmaşık komutlara yanıt vermesi hedefleniyor.

Ancak şirket içinden gelen bilgiler, bu sistemin henüz tam anlamıyla hazır olmadığını gösteriyor.

YENİ SİRİ İÇ TESTLERİ GEÇEMEDİ

Apple’ın bazı yazılım mühendisleri, MacRumors’a konuşarak yeni Siri’nin hâlâ sık sık hata verdiğini belirtti.

Geliştiriciler, sistemin Apple’ın iç testlerini geçemediğini ve kullanıcı verileriyle nasıl çalıştığı konusunda belirsizlikler olduğunu vurguladı.

APPLE LANSMAN İÇİN ISRARCI

Bu endişelere rağmen Apple, yeni Siri’yi yıl sonuna kadar ABD’deki kullanıcılarla buluşturmakta kararlı görünüyor. Güncelleme, ilk olarak iOS 26.4 ile sınırlı bölgelerde sunulacak.

Geçmişte Siri’nin sınırlı yetenekleri nedeniyle eleştirilen Apple, bu hamleyle yarışta öne geçmeyi hedefliyor.

Ancak içerideki bu sorunlar, yeni sürümün beklentileri karşılayıp karşılayamayacağına dair soru işaretleri yaratıyor.