Yapay zeka destekli yeni Siri, Apple çalışanlarına güven vermiyor

- Apple, iOS 26.4 güncellemesiyle Siri’yi yapay zeka temelli olarak yenilemeyi planlıyor.
- Ancak mühendisler, güvenlik ve performans sorunları nedeniyle yeni Siri'nin henüz hazır olmadığını düşünüyor.
- Apple, yıl sonuna kadar ABD'de sınırlı bir bölgede güncellemeyi sunmayı planlıyor.
Apple, iOS 26.4 güncellemesiyle birlikte Siri’yi üretken yapay zekâ tabanlı olarak baştan aşağı yenilemeye hazırlanıyor. Bu yeni sistemin, çok daha karmaşık komutlara yanıt vermesi hedefleniyor.
Ancak şirket içinden gelen bilgiler, bu sistemin henüz tam anlamıyla hazır olmadığını gösteriyor.
YENİ SİRİ İÇ TESTLERİ GEÇEMEDİ
Apple’ın bazı yazılım mühendisleri, MacRumors’a konuşarak yeni Siri’nin hâlâ sık sık hata verdiğini belirtti.
Geliştiriciler, sistemin Apple’ın iç testlerini geçemediğini ve kullanıcı verileriyle nasıl çalıştığı konusunda belirsizlikler olduğunu vurguladı.
APPLE LANSMAN İÇİN ISRARCI
Bu endişelere rağmen Apple, yeni Siri’yi yıl sonuna kadar ABD’deki kullanıcılarla buluşturmakta kararlı görünüyor. Güncelleme, ilk olarak iOS 26.4 ile sınırlı bölgelerde sunulacak.
Geçmişte Siri’nin sınırlı yetenekleri nedeniyle eleştirilen Apple, bu hamleyle yarışta öne geçmeyi hedefliyor.
Ancak içerideki bu sorunlar, yeni sürümün beklentileri karşılayıp karşılayamayacağına dair soru işaretleri yaratıyor.