Yapay zeka etkisi: NIVIDA'nın son çeyrek geliri 46,7 milyar dolara ulaştı

Yapay zekâ pazarının lideri teknoloji devi NVIDIA, son çeyreğe ilişkin mali durum raporunu yayınladı.

Şirket, gelir ve kârda rekor artışlar açıklayarak beklentileri aşsa da hisselerinde düşüş yaşanması yatırımcıları şaşırttı.

GELİR YÜZDE 56, KÂR YÜZDE 59 ARTTI

NVIDIA, son çeyrekte gelirini yıllık bazda yüzde 56 artışla 46,7 milyar dolara çıkardı.

Şirketin net kârı ise aynı dönemde yüzde 59'luk bir artışla 26,42 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

REKORA RAĞMEN HİSSELER NEDEN DÜŞTÜ

Bu güçlü rakamlara rağmen şirketin hisseleri yüzde 4'e varan bir düşüş yaşadı. Bu durumun, büyüme hızının önceki çeyreklere göre yavaşlaması ve ABD'nin Çin'e yönelik çip yasağının gelecekte yaratabileceği belirsizlikten kaynaklandığı düşünülüyor.

Şirketin en büyük gelir kaynağı olan veri merkezi gelirleri de bu çeyrekte yüzde 5 artışla 41,1 milyar dolara ulaştı.

Çin'e yönelik yasağın bu çeyreğe yansımadığı, ancak önümüzdeki dönemde NVIDIA'ya ciddi kayıplar yaşatabileceği belirtiliyor.