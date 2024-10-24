Yapay zeka işe yaramadı: Apple iPhone 16 üretimini milyonlarca adet düşürdü

Haber Merkezi

Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2024'ün son çeyreğinden 2025'in ilk yarısına kadar olan dönemde iPhone 16 siparişlerini yaklaşık 10 milyon birim azalttığını açıkladı.

Bu kesintiler, daha çok standart ve Plus modellerini etkiliyor. Pro modellerine olan talebin ise beklentilerle uyumlu olduğu görülüyor.

ÜRETİM RAKAMLARI DÜŞÜYOR

Başlangıçta planlanan 88 milyon üniteye karşın, Apple 2024'ün ikinci yarısının sonuna kadar 84 milyon ünite üretmiş olacak. İşte çeyrek bazında üretim rakamları:

Apple'ın gelirinin 4. çeyrekte büyük bir darbe alması beklenmiyor. Çünkü 2023'ün 4. çeyreğinde üretilen ve satılan iPhone sayısında bu yıla kıyasla daha büyük bir fark var.

Ayrıca, serideki en pahalı model olan iPhone 16 Pro Max'in çeyrek boyunca en çok satan model olması bekleniyor.

YAPAY ZEKA BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

Daha önce, Apple Intelligence'ın piyasaya sürülmesinin satışları artıracağına inanılıyordu. Ancak şirketin durumu tersine çevirmek için artık yapay zekaya güvenmediği anlaşılıyor.

Bu rapor, birkaç hafta önce Barclays'ın Apple'ın aralık çeyreğinde iPhone 16 üretimini üç milyon birim azalttığını söyleyen raporuyla da örtüşüyor. Raporda ayrıca iPhone 16 satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 15 düştüğü belirtiliyordu.

Her iki raporda da donanım inovasyonuna yeterince önem verilmemesinin, Apple'ın en son telefonlarına olan talebin zayıf olmasının nedenlerinden biri olduğuna vurgu yapılıyor.