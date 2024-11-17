Yapay zeka özelliklerine sahip yeni Apple akıllı ev tableti 2025'te piyasaya sürülecek

Haber Merkezi

Apple, Mart 2025'te piyasaya sürmesi beklenen yapay zeka destekli duvara monte bir tabletle akıllı ev pazarındaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

J490 kod adlı bu tablet, Amazon Echo Show ve Google Nest Hub gibi cihazlarla rekabet edecek.

Yaklaşık 6 inçlik bir ekrana sahip olacak tablet, şarj edilebilir bir batarya, kalın çerçeveler ve dahili hoparlörlerle donatılacak.

Ön tarafta bulunan bir kamera sayesinde görüntülü görüşmeleri de destekleyecek. Kullanıcılar, cihazı duvara monte edebilecek veya isteğe bağlı hoparlör destekli tabanlar kullanarak bir tezgaha veya masa üstüne yerleştirebilecek.

ÖZEL İŞLETİM SİSTEMİ

Apple, bu cihaz için Pebble adını verdiği özel bir işletim sistemi geliştiriyor. Pebble, Apple Watch OS ve iPhone Bekleme modunun bir karışımı olacak ve hızlı etkileşimlere uygun bir arayüz sunacak.

İşletim sistemi, hava durumunu kontrol etme, borsa güncellemelerini görüntüleme ve randevuları takip etme gibi işlemleri kolaylaştıran özelleştirilebilir widget'lar içerecek.

Cihazın, HomeKit uyumlu cihazları kontrol etmek için bir merkez görevi görmesi bekleniyor.

Siri ve Apple Intelligence entegrasyonu sayesinde kullanıcılar, ışıkları, kilitleri ve termostatları sesli komutlarla kontrol edebilecek.

Bu tablet, Apple'ın akıllı ev ekosistemini genişletme stratejisinin bir parçası. Şirket, 2026 yılına kadar kendi akıllı kamerasını da piyasaya sürmeyi planlıyor.