Yapay Zeka ve Geleceğimiz temalı MSMB zirvesi Ankara’da gerçekleştiriliyor Türkiye'nin önde gelen mühendislik birliklerinden MSMB, yapay zekâ alanındaki son gelişmeleri masaya yatırmak üzere 11. MSMB Zirvesi'ni düzenliyor.

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Mimar Sinan Mühendisler Birliği'nin (MSMB) 11. zirvesi başladı...

Yapay Zeka ve Geleceğimiz temalı zirvede yapay zekâ alanındaki son gelişmeleri ele alınacak.

Etkinlik, Ankara Eti Maden Konferans Salonu'nda başladı.

İlk konuşmacı katılımcılarla buluştu

Zirvenin ilk konuşmasını yapan Prof. Dr. Ercan Öztemel, "Teknolojinin Bugünden Yarına Yolculuğu" başlıklı sunumuyla katılımcılara geçmişten günümüze teknolojinin gelişimine dair bir bilgiler aktardı.

İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burak Berk Üstündağ, "Yapay Zekânın Derin Teknoloji Ajandası" içeriğinde Yapay Zekânın çalışma prensiplerinden ve uygulama alanlarından bahsetti.

Dr. Fatih Say, "Yapay Zekâ Çıktı Mertlik Bozuldu" sunumunda savunma sanayiinde gerçekleştirilen yapay zekâ çalışmalarını anlattı.

Mucithane Yapay Zekâ atölyesi

Zirvenin ikinci oturumunda MSMB’nin yürüttüğü Mucithane Yapay Zekâ atölyesi Mucithane Koordinatörü Ahmet Edip Seçkin tarafından katılımcılara anlatılacak.

Sağlık sektöründeki önemli bir uygulama olan "Yapay Zekâ Görüntü İşleme ile Kalça Çıkığı Tespiti" konulu sunumuyla Doç. Dr. Osman Nuri Özyalvaç, katılımcılara sağlık teknolojilerindeki son gelişmeleri aktaracak. Zirve, avukat Dr. Ali Göksu'nun "Hukuki Bilgi ve Risk Yönetimi Bağlamında Yapay Zekanın Rolü" başlıklı konuşmasıyla hukuk alanındaki Yapay Zekâ etkisine odaklanacak.

Etkinlikte ele alınacak diğer konular ve konuşmacılar

Sanayi ve endüstriyel otomasyon konusunda uzman olan Dr. Muhammet Raşit Cesur ve Dr. Elif Cesur, "Endüstride Zeki Otomasyon Uygulamaları" konulu sunumlarıyla sektöre ışık tutacaklar. Savunma sanayinden tarıma, finanstan hukuka uzanan geniş bir yelpazede konuların ele alınacağı zirve, Dr. Arif Furkan Mendi'nin "Savunma Sanayinde Yapay Zekâ" ve Mehmet Çağlar'ın "Yapay Zekâ Destekli Tarımsal Meteorolojik Bilgi Sistemi" konuşmalarıyla devam edecek.

Zirvenin kapanış bölümünde Dr. Aykut Güven'in "Finans Sektöründe Açıklanabilir Yapay Zekâ", Dr. Mehmet Haklıdır'ın "Türkiye'de Yapay Zekâ Uygulamalarının Durumu: Tehditler ve Fırsatlar" ve Av. Ahmet Necip Arslan'ın "Yapay Zekanın Regülasyonu ve Yapay Zekâ ile Regülasyon" konulu oturumları yer alacak.

Yapay Zekâ ve Geleceğimiz üzerine önemli görüş ve deneyimlerin paylaşıldığı MSMB Zirve 2023 katılımcılardan tam not aldı. Detaylı bilgi ve program akışına zirve.msmb.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.