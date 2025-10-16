Yapay zekaya photoshop yaptırma komutları 2025

Yapay zekalar, yalnızca metin üretmekle kalmayıp görsel düzenleme alanında da öne çıkıyor.

Artık karmaşık fotoşop işlemlerini yapmak için profesyonel bilgiye gerek kalmadan, sadece birkaç cümlelik bir komut vermek yeterli oluyor.

ChatGPT, DALL·E, Adobe Firefly, Leonardo, Runway gibi görsel düzenleyen yapay zekalar; arka plan kaldırmadan nesne eklemeye, renk tonlarını ayarlamaktan yüz ifadesi değiştirmeye kadar pek çok işlemi saniyeler içinde gerçekleştirebiliyor.

Bu sistemlerde önemli olan nokta, doğru ve açık komutlar (prompt) vermek.

Örneğin "arka planı beyaz yap", "fotoğrafı stüdyo ışığında gibi düzenle" veya "yüz ifadesini daha doğal hale getir" gibi net ifadeler, yapay zekanın ne yapması gerektiğini tam olarak anlamasını sağlıyor.

Peki; yapay zekaya fotoşop yaptırmak için hangi komutlar verilir? Sıraladık.

Yapay zekaya görsel düzenleme komutu verirken, sonucu etkileyen en önemli faktör açıklık ve sadelik.

GENEL DÜZENLEME KOMUTLARI

Arka planı kaldır ve yerine sade bir beyaz arka plan ekle.

Fotoğrafın ışığını, kontrastını ve netliğini artır.

Renk tonlarını düzelt, daha doğal hale getir.

Cildi pürüzsüzleştir ama doğallığı koru.

Fotoğrafın genel görünümünü iyileştir, profesyonel dursun.

KİŞİ ÜZERİNDE DÜZENLEME KOMUTLARI

Saç rengini açık kahverengi yap.

Doğal makyaj ekle, abartılı olmasın.

Kıyafeti şık bir elbiseye dönüştür.

Yüz ifadesini daha neşeli hale getir.

Cilt tonunu eşitle, lekeleri gider.

ARKA PLAN VE ORTAM

Bu kişiyi gün batımı manzarasının önüne yerleştir.

Arka planı hafif bulanık yap, portre efekti ver.

Stüdyo arka planı ekle, profesyonel ışık kullan.

Doğal manzara arka planı ekle, renk uyumunu koru.

NESNE EKLEME-KALDIRMA

Fotoğraftaki arabayı kaldır.

Sağ tarafa bir kahve fincanı ekle.

Gökyüzünü açık mavi yap.

Arka plandaki insanları sil, sade bırak.

YARATICI FOTOŞOP KOMUTLARI

Fotoğrafı sinematik bir afiş gibi düzenle.

Vogue kapağı tarzında bir düzenleme yap.

Görseli çizgi film karakterine dönüştür.

Işıkları neon tonlarda ayarla, gece çekimi havası ver.