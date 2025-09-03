Yeni AirPods Pro 3, iki farklı sağlık özelliğiyle geliyor

Apple'ın 9 Eylül'de tanıtacağı yeni nesil kablosuz kulaklığı AirPods Pro 3 hakkında, kulaklığı ilk çıktığı gün almayı planlayanları üzecek yeni bir iddia ortaya atıldı.

Güvenilir bir sızıntı kaynağına göre, kulaklığın en iddialı özelliklerinden biri lansmanda aktif olmayacak ve daha sonra bir yazılım güncellemesiyle sunulacak.

GECİKMELİ GELECEK "CANLI ÇEVİRİ" ÖZELLİĞİ

İddiaya göre Apple, tanıtımda AirPods Pro 3'ün gerçek zamanlı dil çevirisi yapabilen "Canlı Çeviri" özelliğini gösterecek.

Ancak bu özellik henüz tam olarak hazır olmadığı için ilk kullanıcıların, bu yeniliği deneyimlemek için ileride gelecek bir yazılım güncellemesini beklemesi gerekecek.

İKİ YENİ SAĞLIK SENSÖRÜ

Gelen bilgilere göre kulaklık, donanım tarafında iki farklı yeni sağlık sensörüyle gelecek.

Bunlardan birinin uzun süredir konuşulan kalp atış hızı sensörü, diğerinin ise vücut ateşini ölçebilen bir sensör olduğu belirtiliyor.