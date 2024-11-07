Yeni bir sızıntıda Android 16'nın kesin çıkış tarihi ortaya çıktı

Haber Merkezi

Google, daha önce yaptığı açıklamada Android 16'nın normalden daha erken yayınlanacağını duyurmuştu

Şimdi ise yeni bir sızıntı, kesin çıkış tarihini ortaya koyuyor. Android 16, 3 Haziran 2025'te kullanıcılarla buluşacak.

DAHA FAZLA CİHAZ ANDROID 16 İLE ÇIKACAK

Google, Android 16'yı erken yayınlayarak daha fazla akıllı telefonun yeni işletim sistemiyle birlikte gelmesini hedefliyor.

Haziran ayında yayınlanacak olan Android 16, temmuz, ağustos ve eylül aylarında piyasaya sürülecek cihazlarda önceden yüklü olarak gelebilir.

Bu cihazlara Pixel 10 serisi ve Samsung'un yeni katlanabilir telefonlarının da dahil olması bekleniyor.

Google'ın son zamanlarda çıkış tarihlerini öne çekmesi, hızlı yazılım geliştirmeye verdiği önemi gösteriyor.

Şirket, geliştiricilerin ve telefon üreticilerinin yeni yapay zeka özelliklerinden hızla yararlanabilmesi için değişiklikleri daha hızlı yapmak istiyor.

Geçmişte, Android'in yeni sürümleri ve Google'ın amiral gemisi Pixel telefonları birlikte piyasaya sürülüyordu ve bu da genellikle hatalı cihazlara yol açıyordu. Ancak Pixel 9 serisi ve Android 15 ile birlikte bu durum değişti.