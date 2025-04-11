Yeni geliştirilen çipler elektrik yerine ışık kullanıyor

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Bilişim dünyası, elektrik yerine ışığı kullanarak hesaplama yapan yeni nesil çiplerle büyük bir dönüşümün eşiğinde.

ABD merkezli iki teknoloji girişimi, Lightelligence ve Lightmatter, fotonik çiplerle bilişim alanında devrim niteliğinde bir adım atarak, yapay zeka ve veri analizi gibi gerçek dünya sorunlarına daha hızlı ve enerji tasarruflu çözümler vadediyor.

Bu önemli gelişmeler, Nature dergisinde de yayınlanarak, bilişim teknolojileri alanında bir dönüm noktası olarak kabul edildi.

IŞIK TABANLI ÇİPLER

Geleneksel bilgisayarlar, hesaplamaları gerçekleştirmek için gelen ışık sinyallerini, transistörler aracılığıyla iletilen daha yavaş elektronik sinyallere dönüştürür.

Ancak Lightelligence ve Lightmatter'ın geliştirdiği yeni cihazlar, özellikle yapay zeka işlemlerinin temel taşı olan matris çarpımı gibi matematiksel işlemleri gerçekleştirmek için ışığı doğrudan kullanıyor.

Bu ilk uygulamalar diğer hesaplamalar için hala elektronik bileşenleri içerse de yoğun görevler için ışık tabanlı çekirdek, geleneksel mimarilerden önemli bir sapmayı temsil ediyor. Bu yenilik, yapay zeka uygulamalarında hız ve verimlilik açısından büyük bir potansiyel sunuyor.

Lightelligence'ın PACE adını verdiği cihazı, finans, üretim ve nakliye sektörlerinde önemli olan optimizasyon problemlerinin hesaplanmasını iyileştirmek amacıyla fotonik ve elektronik çipi birleştiriyor.

Lightmatter'ın daha esnek işlemcisi ise dört ışık tabanlı çipi iki elektronik çip ile bir araya getiriyor.

Bu kurulum, ChatGPT gibi büyük dil modelleri ve Pac-Man gibi oyunlarda eğitilen derin öğrenme algoritmaları da dahil olmak üzere ana akım yapay zeka teknolojisini çalıştırabiliyor.

Bu da fotonik çiplerin, günlük hayatımızdaki teknolojiye entegrasyonunun mümkün olduğunu gösteriyor.