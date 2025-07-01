Yeni keşfedilen gaz devi, Jüpiter'den 6 kat daha büyük

Gök bilimciler ve bilim insanları, Dünya'dan yaklaşık 400 ışık yılı uzaklıkta, Güneş Sistemi'nin en büyük gezegenini gölgede bırakan devasa bir gaz devi keşfettiklerini duyurdu.

TOI-4465 b olarak adlandırılan bu yeni dış gezegen, Jüpiter'den tam altı kat daha büyük bir kütleye sahip.

SOĞUK, BÜYÜK VE NADİR BİR DEV

Jüpiter'den yaklaşık 1,25 kat daha geniş olan gezegenin yörüngesini 102 günde tamamladığı ve 93-204 santigrat derece gibi nispeten soğuk bir sıcaklığa sahip olduğu belirtiliyor.

Bu özellikler, onu yıldızının etrafında az keşfedilmiş bir bölgede yer alan büyük, yoğun ve soğuk bir dev gezegenin nadir bir örneği yapıyor.

NASA'nın TESS uzay aracı, gezegenin yıldızının önünden geçtiği tek bir kısa olayı tespit ederek ışıkta hafif bir azalmaya neden oldu.

Gezegenin varlığını doğrulamak için 10 farklı ülkeden 24 vatandaş bilim insanı, kişisel teleskoplarını kullanarak ikinci bir geçiş olayını başarıyla gözlemledi.

YENİ DIŞ GEZEGEN KEŞİFLERİ İÇİN BİR UMUT

TOI-4465 b'nin keşfi, uzun yörünge dönemlerine sahip dış gezegen sistemlerinin oluşumu ve evrimi hakkında değerli bilgiler sunuyor.

Bu başarı, küresel iş birliğinin ve vatandaş biliminin modern astronomide ne kadar kritik bir rol oynadığını bir kez daha kanıtladı.