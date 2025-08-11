Yeni keşfedilen kara delik Güneş'ten 36 milyar kat daha ağır

Gök bilimciler, evrenin en gizemli ve devasa cisimlerinden birini daha gün yüzüne çıkardı.

Kozmik At Nalı sisteminde, Güneş'imizden 36 milyar kat daha ağır, şaşırtıcı bir süper kütleli kara delik tespit edildi.

NASIL TESPİT EDİLDİ

Bu devasa kara deliğin keşfi, kütleçekimsel merceklenme ve yıldız kinematiği (yıldızların hareketlerinin incelenmesi) gibi iki yenilikçi yöntemin bir arada kullanılmasıyla mümkün oldu.

Varlığı, çevresindeki yıldızları saniyede 400 km hıza çıkarması ve ışığı bükmesiyle doğrulandı.

"UYKUDAKİ" BİR DEV

Keşfedilen kara delik, "uykuda" olarak nitelendiriliyor, yani aktif olarak madde tüketmiyor.

Bu durum, bu tür gizli devleri, tamamen sessiz olsalar bile, sadece muazzam kütleçekimsel etkileriyle tespit etmek için yeni bir yöntemin önemini vurguluyor.

Yeni bulunan kara delik, Dünya'dan yaklaşık beş milyar ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Keşfi, galaksi oluşumunun son aşamasına dair değerli bilgiler sunuyor.

Fosil bir grup olan bu kara delik, parlak bir eşi olmayan son derece büyük bir galaksi.

Araştırmacılar, eş galaksilerdeki tüm süper kütleli kara deliklerin birleşerek bu ultra kütleli kara deliği oluşturduğuna inanıyor ve bu da bize bu kozmik devlerin nasıl doğup zaman içinde evrimleştiğine dair bir fikir veriyor.