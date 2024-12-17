Yeni Nvidia uygulaması oyun bilgisayarlarını yavaşlatıyor

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Nvidia, geçtiğimiz ay yeni Nvidia uygulamasını yayınladı. Bu uygulama, Nvidia sürücülerini yüklemek, performans ölçüm araçlarına erişmek ve RTX filtrelerini etkinleştirmek için eski GeForce Experience'ın yerini alıyor.

Ancak, yeni uygulama bazı oyunlarda performans sorunlarına neden oluyor gibi görünüyor.

OYUN PERFORMANSINDA ÇİFT HANELİ DÜŞÜŞ

X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları, Black Myth: Wukong ve The Talos Principle 2 gibi oyunlarda Nvidia uygulamasının performansı yüzde 10'un üzerinde düşürdüğünü bildiriyor.

YAPILAN TESTLER

X kullanıcısı Sebastian Castellanos, Black Myth: Wukong oyununda yaptığı testlerde, Nvidia uygulaması etkinleştirildiğinde ortalama 184 FPS aldığını, uygulama devre dışı bırakıldığında ise 225 FPS aldığını belirtti. Bu, yüzde 22'lik bir performans artışı anlamına geliyor.

Başka bir X kullanıcısı olan @Cactus_Cacti3 ise, Nvidia uygulamasını kaldırdıktan sonra Marvel Rivals oyununda 40-60 FPS kazanç elde ettiğini söyledi.

@compguru910 adlı kullanıcı da RTX 4080 Super ekran kartıyla yaptığı testlerde, Nvidia uygulaması devre dışı bırakıldığında Black Myth: Wukong oyununda 4K çözünürlükte ortalama 14 FPS kazanç elde ettiğini gözlemledi.

Nvidia uygulamasının neden performans düşüşüne neden olduğu henüz bilinmiyor. Ancak, uygulamanın arka planda çalışırken sistem kaynaklarını fazla kullanması veya oyunlarla uyumsuzluk sorunları yaşaması olası nedenler arasında.

NE YAPMALI

Eğer siz de yeni Nvidia uygulamasını yüklediyseniz ve oyunlarda performans düşüşü yaşıyorsanız, uygulamayı kaldırmayı deneyebilirsiniz. Bu, performans sorununu çözmeye yardımcı olabilir.