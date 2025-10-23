Yeni PlayStation 5 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sony, PlayStation 5 kullanıcıları için "25.07-12-20-00" numaralı yeni bir sistem yazılımı güncellemesi yayınladı.

Yeni sürüm, sistem kararlılığı iyileştirmelerinin yanı sıra kullanıcıların uzun süredir beklediği küçük ama işlevsel bir özelliği getiriyor.

SERİ NUMARALARI ARTIK AYARLAR MENÜSÜNDE

Yeni PS5 güncellemesi ile gelen en büyük kolaylık, seri numarası erişimi oldu. Kullanıcılar artık garanti işlemleri veya destek talepleri için konsolu ya da kontrolcüyü fiziksel olarak çevirmek zorunda kalmayacak.

PS5 konsolunun ve bağlı DualSense kontrol cihazlarının seri numaralarına artık doğrudan sistem menüsünden ulaşılabilecek.

YENİ ÖZELLİĞE NASIL ERİŞİLİR

Kullanıcılar, konsol seri numarasını görüntülemek için Ayarlar > Sistem > Sistem Yazılımı > Konsol Bilgileri yolunu izleyebilir.

DualSense seri numarası için ise Ayarlar > Aksesuarlar > Genel > Gelişmiş Ayarlar menüsüne gitmek gerekiyor.

DİĞER İYİLEŞTİRMELER VE DUALSENSE GÜNCELLEMESİ

Bu PS5 güncellemesi, sistem performansı ve kararlılığında artış da sağlıyor. Ayrıca, DualSense Edge kablosuz kontrol cihazının aygıt yazılımı güncellenirken, sistem genelindeki mesajlar daha net hale getirildi.