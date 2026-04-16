Yeni Windows 11 güncellemesi yayında: Kritik güvenlik açığı kapatıldı

Teknoloji devi Microsoft, Windows 11 kullanıcıları için güvenlik odaklı olan Nisan 2026 güncellemesini resmi olarak yayınladı.

Bu yeni güncelleme ile özellikle kimlik avı saldırılarında istismar edilen .rdp dosyalarındaki büyük güvenlik zafiyeti giderildi.

YENİ GÜVENLİK KONTROLLERİ

Yetkisiz erişimleri engellemek amacıyla .rdp dosyalarının çalışma şeklini değiştiren yama; 26H1, 25H2, 24H2 ve 23H2 sürümleri için dağıtılmaya başlandı.

Sistemde artık kullanıcıların bağlanmadan önce bağlantı ayarlarını gözden geçirmesi gerekiyor ve yerel kaynak paylaşımı varsayılan olarak kapalı tutuluyor.

Kullanıcılar yeni güncellemeyle birlikte bu tür dosyaları açarken olası riskler hakkında çok daha net uyarı mesajları görecek.

Böylece bilgisayar korsanlarının zararlı dosyalar üzerinden sisteme sızmasının büyük ölçüde önüne geçilmiş olacak.

DİĞER CAN SIKICI HATALAR DÜZELTİLDİ

Güvenlik iyileştirmelerinin yanı sıra Microsoft, Güvenli Önyükleme güncellemelerinden sonra ortaya çıkan BitLocker kurtarma sorunlarını da çözüme kavuşturdu.

Güncelleme paketinde ayrıca QUIC üzerinden SMB performansını iyileştiren önemli düzenlemeler yapıldı.

İşletim sisteminin 23H2 sürümünde yaşanan "İnternet Yok" hataları da bu yamayla birlikte tamamen ortadan kaldırıldı.

Son olarak daha yeni sürümler için "Bu Bilgisayarı Sıfırla" özelliğinin eskisinden çok daha sorunsuz bir şekilde çalışması sağlandı.