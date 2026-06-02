Kahve-greyfurt karışımı etkisiyle şaşırttı! Birlikte tüketilince...

Kahve, dünyanın en çok tüketilen içeceklerinden biri olarak güne enerjik başlamanın vazgeçilmez yollarından biri...

Greyfurt ise içerdiği vitaminler, antioksidanlar ve sindirime olan katkılarıyla sağlıklı beslenme rutinlerinde sıkça yer buluyor.

Ancak son dönemde uzmanların dikkat çektiği bir konu, bu iki besinin birlikte tüketildiğinde ortaya çıkardığı beklenmedik etki oldu.

ETKİSİ ŞAŞIRTTI

Araştırmalara göre greyfurt, karaciğerde bazı maddelerin parçalanmasını sağlayan enzimlerin çalışmasını yavaşlatabiliyor. Bu durum kahvedeki kafeinin vücuttan atılma süresini uzatarak etkisinin daha uzun hissedilmesine neden olabiliyor.

Bazı uzmanlar, kahve ile greyfurtun birlikte tüketilmesinin kafeinin vücuttaki etkisini belirgin şekilde artırabileceğini ifade ediyor.

Öte yandan bu ikili yalnızca enerji seviyeleri üzerinde değil, sindirim sistemi üzerinde de etkili olabiliyor.

Kahvenin bağırsak hareketlerini destekleyen yapısı ile greyfurtun lif ve besin içeriği birleştiğinde sindirimi destekleyen bir kombinasyon ortaya çıkabiliyor.